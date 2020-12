Maia coloca Câmara e tira Moro da disputa em 2022

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), colocou o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), como um nome para a disputar a Presidência da República em 2022. E tirou o do ex-ministro Sérgio Moro. Câmara foi colocado ao lado de João Doria (PSDB) e do apresentador Luciano Huck como candidato. Já Moro não estaria mais no jogo por que virou “consultou da Odebrecht”, disse em entrevista para O Globo.

Recentemente, Maia reprovou uma possível união entre Huck e Moro por considerar o ex-juiz de “extrema-direita”. Sobre o próprio futuro, Maia disse esperar o fim do julgamento no Supremo para se posicionar sobre uma possível reeleição na presidência da Casa Baixa. E deixou em aberto a possibilidade de concorrer ao governo do Rio na próxima eleição. “Hoje a chance é zero. Mas a eleição não é hoje”, afirmou.