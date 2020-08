Maia comemora manutenção do veto

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que se envolveu pessoalmente na articulação para manutenção do veto de Jair Bolsonaro que congela salários de servidores públicos, comemorou o resultado da votação.

“Resgatamos hoje o princípio que adotamos no início da pandemia, o de proteger o gasto público em defesa do cidadão”, afirmou em seu Twitter. “A manutenção do veto ao aumento de salários dos servidores vai permitir o financiamento da máquina pública – inclusive o pagamento em dia dos funcionários públicos.”

Durante a votação, Maia pediu para o líder de seu partido na Casa, Efraim Filho (DEM-PB), permissão para falar pela sigla e defender a manutenção dos vetos. No discurso na tribuna da Câmara, Maia defendeu a mudança de posição do Parlamento, que aprovou a ajuda para Estados e municípios excluindo servidores da Saúde, Educação e Segurança do congelamento dos salários até o fim de 2021.

“Mais de 16 milhões de contratos de trabalho foram suspensos no setor privado, cerca de 2 milhões de pessoas perderam o emprego. Não conceder aumento ao funcionalismo até o fim do ano é o mínimo que todos nós que estamos no serviço público podemos oferecer aos brasileiros.”