Maia comemora perspectiva de Barros sobre reforma tributária

Um dia após reagir à notícia de que o governo estaria propositalmente obstruindo as discussões da reforma tributária para lhe prejudicar, Rodrigo Maia (DEM-RJ) elogiou a postura do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). Maia compartilhou um áudio de Barros para o portal de notícias da Casa Legislativa, no qual o parlamentar fala que acredita em um consenso para votação do texto do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

“Ótima notícia, líder”, escreveu Maia. “Vamos construir juntos este texto. É uma reforma que vai mudar o Brasil”, completou. Na quinta-feira, Maia demonstrou irritação com a notícia do “travemento” da reforma tributária por ocasião da eleição para presidência da Câmara. “Com a intenção de me prejudicar, no fundo vai prejudicar milhões de brasileiros”, disse.