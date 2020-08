Maia convida Felipe Neto para ajudar em projeto contra fake news

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se solidarizou hoje publicamente com o youtuber Felipe Neto, que virou alvo de ataques de fake news espalhados nas redes sociais. Maia convidou Felipe para ajudar a aprimorar o projeto que combate as fake news que está sendo discutido no Congresso.

“Felipe Neto, a covardia é a virtude dos fracos. Esses ataques só reforçam o caráter daqueles que são incapazes de vencer um debate com argumentos e com respeito. Por tudo que você tem sofrido nesses dias, nós vamos acelerar o projeto de combate às fake news”, disse Maia.

“E te convido para uma reunião na próxima semana para discutir e melhorar o PL que está na Câmara. Convite feito”, acrescentou.