Maia critica presidente do BC por ‘ter vazado’ conversa entre os dois

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 29, para criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por “ter vazado” uma conversa privada entre os dois. O deputado chega a afirmar que a atitude de Campos não estaria “à altura de um presidente de Banco de um país sério”.

“A atitude do presidente do Banco Central de ter vazado para a imprensa uma conversa particular que tivemos ontem não está à altura de um presidente de Banco de um país sério”, postou Maia.

Reportagem do Estadão mostrou que, na conversa, Campos Neto teria demonstrado preocupação com a dificuldade do andamento das votações na Câmara, incluindo medidas importantes para a economia. Maia teria repetido que a paralisia das votações se devia à obstrução liderada por partidos integrantes da base do governo. A reação de Maia se torna mais surpreendente pela ótima relação que sempre manteve com Campos, a quem conhece desde os tempos em que, ainda bem jovens, moravam no mesmo condomínio no Rio de Janeiro.