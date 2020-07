Maia critica Renda Brasil: ‘Mais do mesmo’

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não está empolgado com a criação, por parte do governo federal, do Renda Brasil. Segundo o parlamentar, o programa de transferência de renda é “mais do mesmo”.

Em entrevista à Globo News, na noite de domingo, 5, Maia disse que o programa que está sendo gestado pelo governo de Jair Bolsonaro em substituição ao Bolsa Família apenas unifica benefícios e não cumpre o papel de garantir a “mobilidade social” dos mais pobres.

“O Renda Brasil é mais do mesmo. É unificar o que já existe de programa, ampliar o valor médio de R$ 180 para R$ 230 e manter isso como programa de transferência de renda. Nós precisamos ir além do programa de transferência de renda. Precisamos ter uma parte de recurso de transferência para garantir que nenhum brasileiro fique abaixo da linha da pobreza e somar isso a uma variável que a gente estimule a mobilidade social das famílias”, disse.

Como mostrou o Estadão, estudos preliminares do Renda Brasil preveem um Orçamento anual de R$ 51,7 bilhões e 57,3 milhões de pessoas beneficiadas (18,6 milhões de famílias). Hoje, o Bolsa Família inclui 41 milhões de pessoas (13,2 milhões de famílias) e custa cerca de R$ 32 bilhões por ano. Com o novo programa, o pagamento médio aos beneficiários deve subir de R$ 190,16 para R$ 232,31.

Na avaliação de Maia, é hora de avançar para a discussão de mobilidade social da população mais vulnerável. “A transferência de renda apenas tira as famílias da extrema pobreza. A discussão que devemos começar a fazer é como garantimos mobilidade social, como garantimos um prêmio a essas famílias quando o filho termina o ensino fundamental, quando um pai volta a estudar, quando uma família consegue terminar sua habitação”, comentou.