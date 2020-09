Maia critica visita de Pompeu e Itamaraty reage

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) criticou a visita do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, faltando menos de dois meses para as eleições dos EUA. E irritou o Itamaraty com sua postura. Para o parlamentar, o encontro da autoridade americana a 46 dias do pleito norte-americano “não condiz com a boa prática diplomática internacional” e ainda afrontaria “as tradições de autonomia e altivez” das políticas externa e de defesa brasileiras.

“A visita do Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, nesta sexta-feira, às instalações da Operação Acolhida, em Roraima, junto à fronteira com a Venezuela, no momento em que faltam apenas 46 dias para a eleição presidencial norte-americana, não condiz com a boa prática diplomática internacional e afronta as tradições de autonomia e altivez de nossas políticas externa e de defesa”, diz Maia na nota.

Pompeu esteve em Roraima onde se encontrou com refugiados e discutiu a situação da Venezuela com o chanceler Ernesto Araújo. Durante a visita, ele classificou a situação do país sul-americano com “uma das piores crises no mundo provocadas pelo homem”. Claro que membros do governo, aliado de primeira hora de Donald Trump, reagiram. O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota, assinada por Araújo, dizendo que as críticas de Maia baseiam-se “em informações insuficientes e em interpretações equivocadas”.

“Não há ‘autonomia e altivez’ em ignorar o sofrimento do povo venezuelano ou em negligenciar a segurança do povo brasileiro”, afirmou. “Autonomia e altivez há, sim, em romper uma espiral de inércia irresponsável e silêncio cúmplice, ou de colaboração descarada, a qual, praticada durante 20 anos frente aos crescentes desmandos do regime Chávez-Maduro”, disse Araújo na nota.

Só teme a parceria Brasil-EUA quem teme a democracia. 🇧🇷+🇺🇸 por uma 🇻🇪 livre São infundadas as críticas do Presidente da Câmara Rodrigo Maia à visita que o Secretário de Estado Mike Pompeo e eu fizemos ontem à Operação Acolhida em Boa Vista, conforme procuro mostrar nesta nota: https://t.co/LOpsEyyekM — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) September 19, 2020

Como de costume, o ministro foi além no Twitter. Disse que “só teme a parceria Brasil-EUA quem teme a democracia”. Filipe Martins, assessor especial da presidência para assuntos internacionais, também se juntou ao coro. “Para que prevaleça o primado dos direitos humanos em nossas relações internacionais, conforme determina nossa Constituição, o Brasil deve se unir às nações democráticas na denúncia da narco-ditadura de Nicolás Maduro e na defesa dos direitos fundamentais do povo venezuelano”, disse, sem citar a proximidade com o pleito dos EUA.