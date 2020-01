Maia critica Weintraub e afaga Salles

Equipe BR Político

Dois dias depois de fazer críticas ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, e ao chefe do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nesta quinta-feira, 30, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com uma mão, criticou e com a outra, afagou os ministros do governo Bolsonaro. A jornalistas, Maia afirmou que o Weintraub “atrapalha o Brasil” e “brinca com o futuro de milhões de crianças”. O parlamentar foi elogioso ao falar de Salles. “Eu acredito que ele radicalizou no ano passado, mas é um ministro que tem qualidade”, disse.