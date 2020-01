Maia dá o tom para 2020: reforma administrativa e tributária

Gustavo Zucchi

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deu o tom do que deverão ser suas prioridades na volta do recesso parlamentar. O parlamentar defendeu duas das reformas que ele tentará aprovar em 2020: a reforma tributária e a administrativa. A primeira, nas palavras de Maia, é “a mais importante para o crescimento econômico e para destravar a economia do País”. “Defendo a simplificação do sistema tributário brasileiro, que atualmente é confuso e com excessivas leis”, afirmou.

Já a administrativa, especialmente sensível aos servidores públicos, não é para “reduzir salários”, segundo o presidente da Câmara. “É uma reforma para garantir serviços públicos de qualidade aos brasileiros, principalmente em educação e saúde. Com boas regulações e o controle das contas públicas, o Brasil atrairá investimentos e vai gerar empregos, sem precisar passar pela crise que outros países vivem na América do Sul.”