Maia debateu com Huck formação de coalizão de Centro

Marcelo de Moraes

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, confirmou que se encontrou na sexta com o apresentador Luciano Huck para discutir a formação de uma coalizão de Centro. Maia participou hoje do Festival Piauí de Jornalismo onde deixou claro que trabalha pela construção política de uma candidatura com esse perfil. Mas disse que o apresentador ainda não decidiu se topa entrar ou não na corrida pelo Planalto.

Mais cedo, escrevi no BRPolítico que, mesmo faltando mais de três anos para a sucessão presidencial, as campanhas já estão sendo deflagradas. A conversa e o movimento de Maia e Huck comprovam isso mais uma vez.