Maia defende aumento do tempo de campanha na televisão

Praticamente definindo que não há hipótese de prorrogar mandatos de prefeitos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse que vê com bons olhos o aumento do tempo de campanha em rádio e televisão para as eleições municipais deste ano. Maia defendeu a medida, que foi debatida em reunião com líderes do Congresso, médicos e representantes do Tribunal Superior Eleitoral.

“Acho que é uma boa ideia. Vamos ter mais dificuldade, mesmo em um momento de queda da curva, de aglomeração, de proximidade. Talvez ampliar não o prazo da televisão, mas talvez o tempo de televisão durante o dia ou aumentar em cinco dias a televisão, talvez seja um caminho que possa ajudar”, disse Maia em coletiva na tarde desta terça-feira, 16.

Ainda de acordo com o presidente da Câmara, o primeiro turno das eleições pode ser adiado para 15 de novembro. Um maior tempo de televisão tenderia a equilibrar forças em uma campanha diferente devido à pandemia de coronavírus. Assim, candidatos utilizariam o tempo de televisão para compensar uma falta de campanha de rua, que tende a promover aglomerações.