Maia defende fronteiras fechadas e voos restritos

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu nesta terça-feira, 17, que o Brasil adote medidas mais rígidas em relação às suas fronteiras em meio a pandemia de coronavírus. Maia disse que, por ele, as fronteiras brasileiras com os países da América do Sul já teriam sido fechadas. Além disso, ele também teria restringido voos internacionais que chegam no País.

“Acho que o governo já deveria ter fechado as fronteiras. Acho que já deveria ter restringido os voos internacionais e já deveria ter restringido a circulação das pessoas, principalmente nos estados, onde a projeção é de problemas maiores, como no estado do Rio e no estado de São Paulo. Mas estas posições são comandadas pelo Poder Executivo”, disse em coletiva na Câmara dos Deputados.