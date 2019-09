Maia defende mudar estabilidade de servidor público

Equipe BR Político

Após defender mudanças no salário médio de R$ 30 mil para deputados federais, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira, 15, que também pretende mexer nas regras de estabilidade para futuros servidores públicos. Segundo Maia, a ideia é estimular maior eficiência no setor. “Para os futuros (servidores), é claro que a gente quer constituir novo marco sobre estabilidade do servidor público. Não é porque é carreira típica de Estado que você vai ter a prerrogativa de não poder ser demitido em todas as condições”, disse. Os servidores já concursados não seriam afetados. Maia afirmou, segundo o Broadcast Político, que quer promover mudanças como essa dentro da própria Câmara, para garantir “maior eficiência do gasto público”.