Gustavo Zucchi

Líderes de partidos de centro aguardam ansiosos o retorno do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao Brasil para definir quais serão os projetos prioritários dos deputados até o fim do ano legislativo. Até a próxima segunda-feira, Maia deverá se reunir com líderes do centrão para definir o que deverá entrar na pauta nas próximas semanas. De cara, dois projetos do chamado pacto federativo: a securitização e os precatórios, ambos já votados no Senado, devem aparecer para apreciação do plenário.