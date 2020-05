Maia diz acreditar em ‘unidade para tratar o pós-pandemia’

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), usou o Twitter após participar da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e os 27 governadores para dizer que o evento foi uma importante sinalização de união.

“Essa unidade vai criar, com certeza, todas as condições para que, em um segundo momento, possamos tratar a pós-pandemia, a nossa recuperação econômica e a recuperação dos empregos dos brasileiros”, escreveu. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), também participou do encontro.

Na pauta da reunião, foi discutido o projeto de socorro aos entes federativos e o veto ao trecho sobre o reajuste salarial para servidores públicos até o fim de 2021.

“A sanção deste projeto vai garantir condições mínimas para que prefeitos e governadores, neste primeiro momento, atendam ao principal objetivo de todos, criando uma estrutura para que a sociedade possa estar protegida desse vírus, que é um risco grande para a vida de todos nós”, escreveu Maia.