Maia diz que a Caixa ‘rouba’ trabalhador

Equipe BR Político

A favor da revisão do monopólio da Caixa na gestão do FGTS, o presidente da Caixa, Rodrigo Maia, foi mais longe nesta madrugada de segunda, 14. Afirmou ao SBT que R$ 7 bilhões do lucro anual do banco são “roubados” do trabalhador por meio da taxa de administração do fundo. Para ele, caso essa taxa não seja reduzida, o governo deveria rever esse monopólio da Caixa. Ele também se colocou contrário ao uso que o banco faz do FGTS para subsidiar programas sociais como o Minha Casa Minha Vida.

De acordo com dados do banco, o saldo do FGTS em 2017 era de R$ 379,2 bilhões.