Maia diz que abrir impeachment agora é ‘aprofundar a crise’

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta manhã de terça-feira, 14, que, neste momento, a abertura de processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro poderia aprofundar a crise do País passa em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

“Essa questão (de moderação), nosso papel é dessa construção do diálogo, junto com o Executivo, Judiciário. O impeachment é político. A minha avaliação é que tratar em meio à pandemia é aprofundar a crise. Uma crise política só iria aprofundar tudo que passamos e vamos passar”, afirmou em entrevista à Rádio Metrópole.

Alvo constante do ataques nas redes sociais e em manifestações bolsonaristas, Maia disse acreditar que parte dos apoiadores do presidente Bolsonaro crê que, por ele ter vencido a eleição, pode fazer tudo. “Há nas pessoas que apoiam o presidente que o fato de ele ter ganho a eleição dá direito de fazer o que ele quiser. Tem na cabeça de um grupo minoritário que o presidente ganhou, pode fazer tudo. Ao longo do tempo, uma parte vai entendendo”, disse.

Os ataques, inclusive, são um dos motivos para que Maia defenda o PL das fake news. “Claro que ninguém gosta do nível de ataques. Agora reduziu um pouco. As agressões são pesadas, aquela parte do EUA, comandada pelo Olavo, e no Brasil por outros ambientes, é violento. Por isso tenho defendido a lei das Fake News. Existem movimentos de tentar impor posição desse pessoal radical”.