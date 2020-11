Maia diz que Crivella ‘pareceu mais um diabo’ no final da campanha

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou a conduta do candidato à reeleição no Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, depois de votar em escola na Barra da Tijuca neste domingo, 29. “Não posso deixar de falar da minha surpresa com a atitude do prefeito Crivella, que parecia um pastor e pareceu mais no final um diabo, com tanta agressividade, com tantas mentiras, fake news. É uma pena ver um pastor de uma igreja tomar seu corpo de tanto ódio”, disse a jornalistas.

Durante a campanha do segundo turno, Crivella adotou tom agressivo e fez diversos ataques, incluindo falas infundadas sobre pedofilia em escolas ao adversário, Eduardo Paes (DEM), correligionário de Maia, que esteve com larga diferença na frente de Crivella nas pesquisas de intenção de voto.

“Espero que as pesquisas estejam certas e ele volte para dentro da igreja, volte a orar e e fale com Deus, volte a ser o pastor que sempre foi”, disse Maia.