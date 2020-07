Maia diz que discussões da tributária devem focar na regressividade

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a regressividade do sistema tributário deve ser foco das discussões no Congresso na proposta da reforma nesta segunda-feira, 27. “O brasileiro mais pobre paga mais imposto do que os mais ricos”, disse em evento com o tema “Política para democracia: A armadilha mundial da polarização”, promovido pelo jornal O Globo. Maia afirmou que é preciso discutir mobilidade social, pobreza e desigualdade.

O deputado falou também sobre as fake news, tema que levantou debates na semana passada com o bloqueio de contas no Twitter de bolsonaristas investigados no inquérito das fake news por ordem judicial. A medida foi considerada exagerada por diversos políticos que integram os esforços de combate a redes de fake news e considerada cerceadora da liberdade de expressão por alguns. O movimento alimentou críticas de opositores ao projeto de lei sobre o tema em discussão na Câmara. Maia, que tem defendido o PL, afirmou que liberdade é necessária, mas é preciso combater as fake news.