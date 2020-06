Maia diz que é ‘exagero’ afirmar que prorrogação da renda básica vai quebrar o País

Defensor da prorrogação da renda básica emergencial, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira, 23, que estender o auxílio de R$ 600 pago a trabalhadores informais, desempregados e autônomos por mais um ou dois meses não vai “quebrar” o Brasil.

“É exagero de quem diz isso”, afirmou Maia em videoconferência promovida pela Câmara de Comércio França-Brasil, segundo o Broadcast Político. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro alegou em uma transmissão ao vivo pelas suas redes sociais que vetaria eventual proposta do Congresso que estipulasse o pagamento pelo governo federal de mais duas parcelas do benefício com o valor atual. O governo estuda estender o benefício, mas reduzir o valor para R$ 300.

Para o presidente da Câmara, é necessário pensar em um “grande programa com foco na renda dos mais vulneráveis”. Ele avalia, no entanto, que pagar os R$ 600 por tempo indeterminado seria “inviável”.