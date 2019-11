Maia diz que é possível ‘avançar bem’ na venda da Eletrobrás

Equipe BR Político

Declaradamente favorável a privatização da Eletrobrás, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acredita que a negociação da estatal tem chances de ser bem recebida no Congresso. A opinião de Maia vai na contramão da do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que já disse prever dificuldade na aprovação.

“Se o presidente da Eletrobrás conseguir mostrar a todos os parlamentares e à sociedade porque ela precisa ser privatizada, eu acho que a gente vai avançar bem”, afirmou o parlamentar em entrevista à Globonews na noite de terça-feira, 5. Como você leu no BRP, as resistências à privatização da Eletrobrás no Congresso são muito grandes, especialmente nas bancadas do Norte e Nordeste.

Para o presidente da Câmara, é preciso saber “construir a narrativa” para convencer a população sobre a necessidade de privatização da empresa. Considerada uma das jóias da coroa no processo de desestatização, o projeto de lei da Eletrobrás foi assinado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, na cerimônia de 300 dias de governo.