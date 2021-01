Maia diz que embaixador chinês vai trabalhar para ‘acelerar’ exportação de insumos

Após se reunir com o embaixador da China, Yang Wanming, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 20, que o diplomata se comprometeu em trabalhar para “acelerar a exportação dos insumos” para a fabricação de vacinas contra covid-19 no Brasil. Segundo o parlamentar, os conflitos políticos “não estão dentro do atraso”, disse. “A questão é, de fato, técnica”, afirmou Maia em entrevista à GloboNews.

A fabricação da Coronacac e da Oxford/AstraZeneca em solo nacional depende da chegada do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). Segundo a agência Reuters, a soma de questões burocráticas e a necessidade de suprir o mercado interno com vacinas estaria segurando a liberação pela China dos insumos.

O presidente da Câmara avaliou o encontro como “positivo”, mas disse que não entrou em detalhes específicos sobre data para os insumos serem enviados ao País. “O governo chinês sabe da importância dos insumos, não apenas para o Brasil”, disse Maia.