Maia diz que Guedes ‘está desequilibrado’

Mais um capítulo no divórcio entre Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Paulo Guedes. Após o ministro da Economia afirmar em coletiva sobre os dados do Caged de agosto que o presidente da Câmara teria um “acordo” com a esquerda para barrar privatizações desejadas pelo governo. “Paulo Guedes está desequilibrado”, afirmou Maia, ao Broadcast Político.

Há cerca de 3 meses, Guedes prometeu quatro grandes privatizações concretizadas. Nesta terça-feira, o ministro disse que “há boatos de que haveria acordo de Maia com esquerda para não pautar privatizações”. “Não há razão para interditar as privatizações”, afirmou.