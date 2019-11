Maia diz que Guedes sabe que errou em fala sobre AI-5

Equipe BR Político

Crítico de qualquer que seja a referência à ditadura, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), avalia que o ministro da Economia, Paulo Guedes, sabe que errou ao falar nesta semana sobre uma possível reedição do AI-5.

“Frases que geram insegurança geram retração de decisões de investimento. Todo mundo sabe disso e acho que o Paulo também sabe. Ele sabe que acabou errando”, disse Maia ao Painel S.A., da Folha.

Na quinta-feira, 28, em evento com empresários e investidores, Maia voltou a relacionar o comentário de Guedes com a preocupação entre investidores com relação ao tema.

“Todos sabem que questões democráticas e ambientais são pressupostos fundamentais para investimento estrangeiro. Não vejo os grandes investidores do mundo pensando em investir na Venezuela. Não estou dizendo que o Paulo quer isso. Estou dizendo que o discurso, às vezes, gera insegurança”, disse.