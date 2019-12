Maia diz que marco do saneamento foi ‘presente de Natal’ do Centrão

Equipe BR Político

Já em ritmo de Natal, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), relembrou em seu Twitter a aprovação do novo marco do saneamento, um dos projetos que passou no plenário aos 45 minutos do ano legislativo. Para enaltecer a proposta, Maia divulgou um vídeo do canal Brasil em Movimento, que é ligado ao grupo de partidos de centro que tentam se firmar antes os extremos da política.

“O desafio urgente de universalizar o acesso ao saneamento não é uma questão de direita ou esquerda. O saneamento está no centro da pauta de combate à desigualdade”, escreveu Maia. “O novo marco legal do setor, aprovado na Câmara, é um presente de Natal pra quem ama o Brasil.”