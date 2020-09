Maia diz que não aplicar recursos do meio ambiente é ‘inconstitucional’

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta segunda-feira, 21, que a não execução dos recursos destinados ao meio ambiente é inconstitucional. O parlamentar participou virtualmente da abertura de audiência pública do Supremo Tribunal Federal (STF) para debater ações que questionam medidas do governo federal em relação ao Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, conhecido como Fundo Clima.

“Isso não é só inaceitável, mas é inconstitucional. Espero que o STF contribua com o diálogo para renovar o compromisso assumido há três décadas pela Assembleia Constituinte, um compromisso moral, político e econômico, e inegociável, na defesa de um meio ambiente equilibrado”, disse.

O Fundo Clima é faz parte da Política Nacional sobre Mudança do Clima para financiar projetos, estudos e empreendimentos que visem à redução de emissões de gases de efeito estufa e à adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Segundo Maia, no ano passado a dotação orçamentária da iniciativa ficou dentro da média anual, de cerca de R$ 359 milhões, mas a execução efetiva dos recursos ficou próxima de zero. Em 2020, o valor encolheu em 67%.

“É preciso impor ao agente público negligente a responsabilidade por frustrar de forma imotivada a não aplicação dos recursos determinados pelo Poder Legislativo”, defendeu Maia.

A audiência ocorre após o agravamento das queimadas em diversas regiões do País, principalmente nas regiões pantaneira e amazônica. O presidente da Câmara destacou o aumento de 30% no desmatamento em relação a 2019 e de aproximadamente 2 milhões de hectares sendo queimados no Pantanal. Ele também apontou a existência de cerca de 65 mil focos de incêndio na Amazônia.

“Não podemos confiar nas chuvas ou na umidade da floresta, precisamos confiar na política, nas mulheres e homens responsáveis por formulá-la e implementá-la”, disse.