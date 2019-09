Maia diz que PL ‘gera polêmica para quem não leu’

Equipe BR Político

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, saiu novamente em defesa do projeto de lei sobre abuso de autoridade. Segundo ele, o texto só “gera polêmica para quem não leu”. O deputado afirmou que muitos dos que criticam a proposta o fazem “mais para dar uma satisfação interna, porque está sendo pressionado pela base”. Maia ponderou, no entanto, que o presidente Jair Bolsonaro “tem o direito de sancionar ou vetar em parte” a proposta. Ele disse que é previsível que o presidente vete o artigo que prevê como crime de abuso de autoridade o uso de algemas quando o preso não mostra resistência. “É do processo legislativo, presidente tem poder de vetar e isso é parte da nossa democracia”, disse. Na manhã desta sexta-feira, 16, o presidente Bolsonaro afirmou que ainda não leu o projeto e, por isso, não decidiu quais pontos vão ser vetados.