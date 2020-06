Maia diz que recursos não estão chegando nas micro e pequenas empresas

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez alerta, neste domingo, sobre a necessidade de apoio do governo para as pequenas e microempresas abaladas pelos efeitos da crise econômica. Maia disse concordar com artigo feito por Pérsio Árida, publicado na Folha, no qual o economista defende que o governo gaste a fundo perdido para salvar as empresas e a economia.

“Endosso suas palavras, nosso maior problema hoje é que os recursos não estão chegando principalmente às micro e pequenas empresas. A falta de apoio vai agravar o problema do endividamento pós-pandemia”, afirmou Maia.