Maia diz que tributária sai no 1º semestre

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou das férias marcando território em relação à reforma tributária. Após ter se encontrado no Palácio da Alvorada com Jair Bolsonaro na terça-feira, 14, Maia afirmou nesta quarta, 15, em entrevista ao G1, que “o Parlamento considera a reforma nossa” e disse que essa pauta será prioridade.

Segundo ele, os deputados estão animados e, mesmo no recesso, as articulações já estão ocorrendo para que a reforma seja aprovada ainda neste primeiro semestre, antes das eleições municipais, um fator complicador para qualquer votação no Congresso. Em nome dos parlamentares, o presidente da Câmara ainda cobrou o envio das propostas do governo ao Legislativo.

O parlamentar também se pronunciou sobre a entrevista em seu Instagram: “O comprometimento é absoluto, pois sabemos a importância do projeto para o Brasil.” Ainda reiterou que a proposta será aprovada antes do meio do ano e que negociações já estão ocorrendo: “O Congresso está envolvido e engajado”.