Maia e Alcolumbre pedem ‘continuidade’ ao trabalho de Mandetta

Em nota conjunta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), lamentaram a saída de Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. E pedem que Nelson Teich dê continuidade ao trabalho que está sendo feito no combate ao coronavírus. “O trabalho responsável e dedicado do ministro foi irreparável. A sua saída, para o País como um todo, nesse grave momento, certamente não é positiva e será sentida por todos nós”, afirmam os presidentes do Legislativo.

“O Congresso Nacional espera que o novo ministro, Nelson Teich, dê continuidade ao bom trabalho que vinha sendo desempenhado pelo Ministério da Saúde, agindo de forma vigorosa, de acordo com as melhores técnicas científicas.”