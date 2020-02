Maia e o silêncio das reformas

Acabei de falar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está em viagem oficial na Espanha. Há uma expectativa geral se as incertezas na política interna do País acabarão atrapalhando o andamento de propostas fundamentais para a retomada do crescimento econômico do País. É o caso das reformas tributária e administrativa, por exemplo.

Depois que o presidente Jair Bolsonaro divulgou pelo seu whatsapp mensagens sobre a manifestação de protesto contra o Congresso e foi muito criticado pela sua atitude, passou a existir uma incerteza em relação ao clima político e a possibilidade de votação das reformas. Maia disse que o clima está tranquilo.

Mas, perguntado sobre a pauta das reformas, Maia disse que preferia manter o silêncio.