Maia elogia decisão de levar Coaf para o BC

Gustavo Zucchi

A decisão do presidente Jair Bolsonaro de transferir a estrutura do Coaf do Ministério da Economia para o Banco Central ganhou elogios do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O deputado fez questão de classificar a medida como “boa” em seu poadcast semanal publicado na internet. “Coaf é estrutura de Estado, não de governo. Discussão de transferir para o BC é boa”, disse.

Outro debate que Maia disse querer promover com o Banco Central é a diminuição do spread bancário. “Grande discussão que o presidente do BC quer fazer é a lei cambial”, completou.