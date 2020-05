Maia elogia Freixo após desistência de candidatura

O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) recebeu elogios do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), após ter desistido de concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro. “Eu (Maia) e Marcelo Freixo pensamos de forma diferente em vários aspectos, mas as diferenças nunca foram obstáculos para o diálogo”, disse o democrata. O Rio é um dos redutos eleitorais de Maia. O DEM deve ter o ex-prefeito Eduardo Paes como candidato na cidade.

