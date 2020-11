Maia emite ‘nota de repúdio’ após discurso de Bolsonaro

Como era previsto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), emitiu uma nota de repúdio em seu Twitter após o descompassado discurso de Jair Bolsonaro. “Entre pólvora, maricas e o risco à hiperinflação, temos mais de 160 mil mortos no país, uma economia frágil e um estado às escuras”, escreveu Maia. “Em nome da Câmara dos Deputados, reafirmo o nosso compromisso com a vacina, a independência dos órgãos reguladores e com a responsabilidade fiscal”, disse o democrata em suas redes sociais.

Nessa terça-feira, 10, Bolsonaro atacou em duas frentes. Na primeira, comemorou a suspensão pela Anvisa dos testes da Coronavac, vacina feita em parceria com o Instituto Butantan. No final da tarde, o presidente da República participou de uma cerimônia da “retomada” do Turismo no Brasil, voltando a destilar negacionismo sobre o coronavírus e chegando a ameaçar os EUA em caso de sanções comerciais ao Brasil devido ao desmatamento da região Amazônica.