Maia entra no circuito vacinal em busca de insumo

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que se despede do comando da Casa neste final de janeiro, entrou no circuito vacinal em busca dos insumos das vacinas Coronavac e AstraZeneca/Oxford ainda parados na China. Sem eles, é impossível produzir os dois imunizantes até agora previstos para vacinar a população brasileira. Na quarta, 20, o deputado tem prevista uma reunião com o embaixador do país asiático, Yang Wanming, para tratar do imbróglio.

A via de comunicação entre o Ministério das Relações Exteriores e a China parece estar interditada diante das inúmeras tentativas da pasta de pôr lenha na fogueira, com anuência a insultos e provocações contra o governo chinês em situações para favorecer o presidente Donald Trump, como da tecnologia 5G, e sustentar o discurso xenófobo da família do presidente Jair Bolsonaro.