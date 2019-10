Maia espera texto do governo para tocar reforma administrativa

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira, 30, que a tramitação da reforma administrativa terá o cronograma atrasado por conta do não envio, por parte do governo, do governo do projeto.

Em entrevista à Globonews, Maia disse que a Câmara já está discutindo o tema internamente, mas que é necessário esperar o texto do Executivo para saber quais serão os parâmetros e impedir conflitos entre os Poderes.

“Queremos a referência do governo para que todo o serviço público tenha o mesmo início de carreira, para que tenha equilíbrio entre os Poderes, para que não haja disputa por salário inicial.” De qualquer forma, Maia disse que não é um tema que a Câmara consiga aprovar “da noite para o dia”.