Maia: ‘Estados estão perdendo até 35% em arrecadação’

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu a aprovação do projeto de lei emergencial de socorro imediato aos Estados. Maia lembrou, nesta quarta-feira, 8, que a queda de receita já está sendo muito elevada por conta do impacto do coronavírus na economia.

“O projeto de lei emergencial pretende solucionar a situação fiscal dos Estados no curto prazo. Estados estão perdendo até 35% em arrecadação e muitos ficarão sem recursos para pagar salários”, disse Maia.

“Neste momento, é fundamental garantir condições para que Estados e municípios possam continuar trabalhando e enfrentando a crise sem comprometer o equilíbrio fiscal no futuro”, acrescentou.