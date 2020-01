Maia estuda criar comissão para acompanhar coronavírus

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou ao BRP que estuda a possibilidade de criar uma comissão especial externa da Casa para acompanhar o problema do coronavírus no Brasil. Hoje, o Ministério da Saúde revelou que há suspeita de três casos do coronavírus: em Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.

Maia reconheceu que a situação é preocupante. “Estou pensando em criar uma comissão externa para acompanhar o caso e pensar em fazer uma comissão geral na primeira semana da volta dos trabalhos da Câmara, para discutir o assunto”, disse.