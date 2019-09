Maia fala em unificar projetos de reforma tributária

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta sexta-feira, 16, que pode anexar a proposta de reforma tributária defendida pelo governo à PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB-SP). Segundo Maia, os dois textos são parecidos. “Se o governo encaminhar semana que vem, vamos para CCJ, botar relator e votar na outra semana, aprovar admissibilidade. Posso apensar proposta do governo à do Baleia e reabro prazo para emendas. Estamos com urgência, mas a urgência não pode atropelar o bom debate e bom texto”, disse. Segundo ele, a expectativa é ter o texto pronto em outubro.

O parlamentar disse que as duas propostas têm um “problema político”, que seria a criação de um imposto semelhante à CPMF. Segundo Maia, esse tipo de tributo “não tem voto” no Legislativo. “O governo pensa numa CPMF, o presidente Bolsonaro é contra. Temos muita dificuldade com a CPMF, mas não temos problema em fazer o debate”, afirmou, segundo o Broadcast Político.