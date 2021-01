Maia: ‘Fechamento da Ford é uma demonstração da falta de credibilidade do governo

Rodrigo Maia (DEM-RJ) aproveitou a saída da Ford do Brasil para criticar o governo de Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, que subiu o tom contra o Executivo nas últimas semanas, disse que a saída da montadora é uma “demonstração da falta de credibilidade do governo”. “O fechamento da Ford é uma demonstração da falta de credibilidade do governo brasileiro, de regras claras, de segurança jurídica e de um sistema tributário racional.”

Maia e Bolsonaro, que viveram entre tapas e tréguas nos últimos dois anos, chegam em 2021 no pior momento da relação. Bolsonaro tenta emplacar Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara, enquanto Maia planeja colocar Baleia Rossi (MDB-SP) como seu sucessor.

“O sistema que temos se tornou um manicômio nos últimos anos, que tem impacto direto na produtividade das empresas. Espero que essa decisão da Ford alerte o Governo e o parlamento para que possamos avançar na modernização do Estado e na garantia da segurança jurídica para o capital privado no Brasil”, completou Maia.