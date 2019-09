Gustavo Zucchi

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao admitir que o DEM deverá ter candidato próprio para prefeitura do Rio de Janeiro, disse que seu pai, César Maia, seria um “ótimo nome” para o pleito. Só que teria um problema: “Acho que ele não quer”, disse Maia filho sobre as pretensões políticas de Maia pai. César Maia já esteve no comando da prefeitura do Rio, entre 1993 e 1997 e entre 2001 e 2009.