Maia: ‘Finalmente o governo entendeu a importância de manter uma boa relação com a China

“Ótima notícia. Finalmente o governo entendeu a importância de manter uma boa relação com a China. Menos ideologia e mais pragmatismo costumam render frutos”, disse o democrata.

Nesta quarta-feira, 20, Maia e João Doria (PSDB), ambos adversários de Bolsonaro, estiveram em contato com os chineses na tentativa de buscar uma solução para o problema. No final do dia, a Secom emitiu a nota desautorizando qualquer outra autoridade brasileira a negociar vacinas com os chineses.