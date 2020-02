Maia: ‘Incompreensões e turbulências não vão tirar o foco dos parlamentares’

Marcelo de Moraes

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que conversou nesta sexta, 28, com o chefe de Assessoria Especial de Relações Institucionais do Ministério da Economia e ex-ministro do Planejamento Esteves Colnago, “garantindo” que o “Brasil pode contar com a Câmara para aprovar as reformas”. Maia publicou a informação há pouco no seu Twitter e repete a linha que já mostrara mais cedo, quando afirmou que as propostas de interesse do País serão aprovadas, apesar de “toda a crise política”.

“Garanti hoje ao secretário Esteves que o Brasil pode contar com a Câmara para aprovar as reformas. O Congresso trabalha para garantir o crescimento do País e aumentar a confiança. Incompreensões e turbulências não vão tirar nem o foco, nem a serenidade dos parlamentares”, escreveu Maia.