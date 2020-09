Maia: ‘Interlocução com Guedes acabou’

O clima de lua de mel entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes parece ter chegado ao fim. Nesta quinta-feira, 3, em cerimônia para entrega da reforma administrativa do governo, o presidente da Câmara revelou que o ministro proibiu membros da equipe econômica de almoçarem com ele. “Guedes não é político, não tem experiência na articulação”, disse Maia, frisando que a interlocução com ele foi encerrada. “Decidi conversar com o ministro Luiz Ramos (Secretaria de Governo) para evitar constrangimento”, disse o deputado.