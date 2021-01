Maia: ‘Invasão é um ato de desespero de uma corrente antidemocrática’

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a invasão do Congresso dos Estados Unidos por apoiadores do presidente Donald Trump.

“A invasão do Congresso norte-americano por extremistas representa um ato de desespero de uma corrente antidemocrática que perdeu as eleições. Fica cada vez mais claro que o único caminho é a democracia, com diálogo e respeitando a Constituição”, afirmou.