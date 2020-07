Maia: ‘Já temos muitos problemas para ter um ministro em outra órbita’

Nesta quarta-feira, 8, dia em que o Minsitério da Educação anunciou a nova data do Enem já na terceira semana sem ter um ministro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que espera que o presidente Jair Bolsonaro escolha um bom gestor na área e não alguém que seja “lunático”, repetindo o termo que usou para descrever Abraham Weintraub no domingo. Desde que Renato Feder declinou o convite de Bolsonaro ao MEC depois de pressões da ala ideológica do governo, o presidente vem prometendo diariamente anunciar um novo nome para a Pasta.

“O governo precisa de um ministro que entenda de gestão, de qualidade da educação, que viva no mundo dos normais. Nós já temos muitos problemas apra ter um minsitro numa outra órbita”, descreveu Maia.

Nesta quarta Maia voltou a repetir que a PEC de renovação do Fundeb deve ser votada na semana que vem na Casa e afirmou que fará uma reunião de líderes pra discutir o tema nesta sexta-feira, 10.