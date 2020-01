Marcelo de Moraes

Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ex-deputado Ibsen Pinheiro, que morreu nesta sexta, foi um exemplo político.

“Com muita tristeza recebo a notícia da morte do ex-presidente da Câmara deputado Ibsen Pinheiro. Ele presidiu a Casa com muita seriedade, num dos momentos mais importantes da democracia brasileira. Ibsen foi um exemplo para mim, tive a oportunidade de conviver e aprender muito com ele. Perdemos um homem público diferenciado”, escreveu Maia nas suas redes sociais.