Maia lamenta mortes pela covid-19

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), lamentou, no domingo, 21, as mais de 50 mil mortes causadas pela covid-19 no Brasil. “Neste final de semana, quando o País atingiu a triste marca de 50 mil mortos e mais de 1 milhão de infectados, quero expressar a minha solidariedade a todos os familiares e amigos de vítimas da covid-19”, escreveu o parlamentar no Twitter.

Maia também fez um agradecimento aos profissionais de saúde que trabalham no enfrentamento à doença. “E também expressar a minha gratidão e orgulho por todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente contra o vírus. Em nome da Câmara dos Deputados, o nosso agradecimento”, escreveu.