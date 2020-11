Maia minimiza peso de encontro com Huck

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), minimizou o peso político de seu almoço com o apresentador Luciano Huck nesta segunda-feira, 9. “Almoço com Luciano quase todas as semanas que venho ao Rio de Janeiro. A semana da eleição municipal, a imprensa fica sem notícia, dando importância a algo que está muito longe”, disse.

Huck tem articulado apoios políticos para uma possível candidatura em 2022. No fim de semana, ele teve um encontro com o ex-ministro Sérgio Moro para tratar do assunto. O presidente do Cidadania, partido de que o apresentador é próximo, Roberto Freire, defendeu nesta segunda as articulações para a formação de uma “frente ampla” contra Bolsonaro.