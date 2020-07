Maia: ‘Na minha opinião, nova CPMF não passa’

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta sexta-feira, 31, ao BRP que não acredita na aprovação da proposta do governo para criar um imposto sobre transações digitais, numa espécie de nova CPMF. “Na minha opinião, não passa”, disse.

Maia afirmou também que não teme que a proposta do governo acabe contaminando a discussão da reforma tributária e atrapalhe o seu andamento. Hoje, a Comissão Especial da Reforma Tributária voltará a funcionar, o que deve agilizar a evolução do projeto no Congresso.